Захарова с иронией оценила «характер» водителя в кабриолете под дождем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на фото водителя, который ехал по Москве в кабриолете с открытым верхом под дождем.
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