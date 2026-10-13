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Царьград

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В Витебском районе судят 16-летнего закладчика с 58 г психотропов

В Витебском районе судят 16-летнего закладчика с 58 г психотропов

Прокуратура Витебского района передала в суд дело 16-летнего школьника, который работал курьером-закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков.

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