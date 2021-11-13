Жизнь не сахар: 14 интересных фактов о диабете

Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это эндокринное заболевание, которое сопровождается повышенным уровнем глюкозы в крови, возникающим из-за дефицита гормона поджелудочной железы – инсулина.