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Жизнь не сахар: 14 интересных фактов о диабете

Жизнь не сахар: 14 интересных фактов о диабете

Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это эндокринное заболевание, которое сопровождается повышенным уровнем глюкозы в крови, возникающим из-за дефицита гормона поджелудочной железы – инсулина.

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