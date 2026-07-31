За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зерна

За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зернаМинувшая неделя стала рекордной для кубанского агроэкспорта: с 20 по 26 июля южный филиал Россельхознадзора проконтролировал отгрузку свыше 761 тыс.