За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зерна

За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зернаМинувшая неделя стала рекордной для кубанского агроэкспорта: с 20 по 26 июля южный филиал Россельхознадзора проконтролировал отгрузку свыше 761 тыс.
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