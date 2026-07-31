Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зерна

За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зерна

За неделю Краснодарский край отгрузил за рубеж три четверти миллиона тонн зернаМинувшая неделя стала рекордной для кубанского агроэкспорта: с 20 по 26 июля южный филиал Россельхознадзора проконтролировал отгрузку свыше 761 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии