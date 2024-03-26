Флоту нужна эвакуация, пулемётов не хватит: Новый беспилотник ВСУ "Авдеевка" несёт 1000 кг смерти

Инфографика/Коллаж Царьграда12 марта 149K прочитали Атака беспилотных машин и уничтожение с их помощью третьего корабля Черноморского флота показало уязвимость дорогой техники перед дешёвыми и юркими машинами-убийцами.
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