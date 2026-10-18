🇷🇺🔥🇺🇦Армия России продолжает уничтожать логистику врага ▪️ Сегодня ночью Вооруженными Силами России нанесены групповые удары БПЛА по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.
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