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Пронедра

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Неопределенность на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх

Неопределенность на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх

Неопределенность на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх Наталья МарковаЦены на нефть немного поднялись 11 октября, поскольку инвесторы обеспокоены перспективой сбоев в поставках из-за беспорядков на Ближнем Востоке.

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