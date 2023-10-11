Неопределенность на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх Наталья МарковаЦены на нефть немного поднялись 11 октября, поскольку инвесторы обеспокоены перспективой сбоев в поставках из-за беспорядков на Ближнем Востоке.