Вашингтон хочет обменять украинские редкоземельные металлы на американскую помощь Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что политика Дональда Трампа строится на основе интересов Соединенных Штатов, и любое его решение в отношении Украины будет направлено на получение конкретных выгод, передает «ЛенТВ24», ссылаясь на интервью чиновника с Online47.
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