Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию на Украине в восьмой раз

Военное положение и режим мобилизации будут продлены на Украине до 15 ноября 2023 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
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