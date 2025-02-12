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Foxconn планирует сотрудничество с Nissan, поглощение не предусматривается

Foxconn планирует сотрудничество с Nissan, поглощение не предусматривается

Председатель тайваньской компании Foxconn, теперь известной как Hon Hai Precision Industry, заявил о том, что компания в настоящее время планирует сотрудничество с Nissan, при этом ее приобретение не обсуждается, передает Reuters.

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