Foxconn планирует сотрудничество с Nissan, поглощение не предусматривается

Председатель тайваньской компании Foxconn, теперь известной как Hon Hai Precision Industry, заявил о том, что компания в настоящее время планирует сотрудничество с Nissan, при этом ее приобретение не обсуждается, передает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)