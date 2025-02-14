Доллар по 90 рублей не стал официальным курсом

Надежды россиян увидеть рекордный курс рубля, не оправдались. Несмотря на то, что в ходе торгов курс доллара в моменте снижался до 89,49 рубля, психологическую отметку в 90 рублей официального курса, придется подождать.
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