Десантники ВС РФ вскрыли и уничтожили склад тяжелых коптеров ВСУ у Орехова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили и уничтожили склад с десятками тяжелых гекса- и октокоптеров противника на ореховском направлении.
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