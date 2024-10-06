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Южноуральские полицейские прикрыли нелегальный интернет-магазин сигарет

Южноуральские полицейские прикрыли нелегальный интернет-магазин сигарет

Полицейские Верхнего Уфалея изъяли из незаконного оборота табачной продукции на два миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 50-летний житель Верхнего Уфалея обвиняется в незаконном обороте табачной продукции.

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