Южноуральские полицейские прикрыли нелегальный интернет-магазин сигарет

Полицейские Верхнего Уфалея изъяли из незаконного оборота табачной продукции на два миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 50-летний житель Верхнего Уфалея обвиняется в незаконном обороте табачной продукции.