БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Немного про скрамасакс

Немного про скрамасакс

Скрамасакс. Примерно между 560 и 630 годами. Кантональный музей археологии и истории. Лозанна «Когда в этом году восстали саксы, король Хлотарь послал против них войска и уничтожил большую их часть.

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