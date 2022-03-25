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Из России могут уйти даже «китайцы»: Geely сомневается в своём будущем в России и может покинуть рынок вопреки прогнозам экспертов

Из России могут уйти даже «китайцы»: Geely сомневается в своём будущем в России и может покинуть рынок вопреки прогнозам экспертов

Как сообщает Financial Times, компания Geely сомневается в будущем в России, а также в том, что китайские автопроизводители смогут добиться большого успеха в стране даже после ухода многочисленных конкурентов.

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