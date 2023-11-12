Международный день слепых 13 ноября: обучение слепых и современные методы, помогающие незрячим Юлия СкворцоваВ конце 20 века Всемирная организация здравоохранения решила, что каждый год 13 ноября весь мир будет отмечать Международный день слепых людей.
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