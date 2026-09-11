Волк: за половину 2026 года из РФ депортировали почти 73 тысячи иностранцев

В первой половине нынешнего года из России депортировали почти 73 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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