Курс валют НБМ на 24 декабря

Молдавский лей ещё немного ослабел по отношению к доллару и к евро. В частности, за день он уступил американской валюте ещё почти два бана, а единой европейской валюте - примерно три с половиной бана, передает Noi.
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