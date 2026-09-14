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Татар-информ

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В Казахстане кошка случайно угнала автомобиль

В Казахстане кошка случайно угнала автомобиль

В соцсетях появилась информация, что в Казахстане кошка забралась в салон автомобиля через открытое окно и каким-то образом запустило двигатель.

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