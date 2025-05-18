Yes, Your Grace: Snowfall: Обзор новых злоключений королевской семьи

Ролевая стратегия о жизни и приключениях короля Эрика и его семьи наконец-то получила продолжение. В Yes, Your Grace: Snowfall герои всё так же подвергаются жестоким испытаниям, разбираются с возложенными на них обязанностями, пожинают последствия решений и пытаются встать на ноги.