Yes, Your Grace: Snowfall: Обзор новых злоключений королевской семьи

Ролевая стратегия о жизни и приключениях короля Эрика и его семьи наконец-то получила продолжение. В Yes, Your Grace: Snowfall герои всё так же подвергаются жестоким испытаниям, разбираются с возложенными на них обязанностями, пожинают последствия решений и пытаются встать на ноги.
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