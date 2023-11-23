В Кировской области вновь объявлено метеопредупреждение

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кировской области объявлено метеопредупреждение. По информации ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на синоптиков, ночью и утром 23 ноября в регионе сохранится сильный снег, местами метель с порывами ветра до 15 м/с.