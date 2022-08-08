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Baijiahao: Китай должен противодействовать США по «методу Путина»

Baijiahao: Китай должен противодействовать США по «методу Путина»

Китай обеспокоен переключением внимания США с Европы на Азиатско-Тихоокеанский регион. Китайское издание Baijiahao пишет, что в случае наращивания военного сотрудничества между Вашингтоном и Токио, Пекин может воспользоваться «методом Путина».

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