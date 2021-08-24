Южный Федеральный

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Корсаков раскрыл правду о «невиданной» ситуации в Северо-Крымском канале

Корсаков раскрыл правду о «невиданной» ситуации в Северо-Крымском канале

Вопрос надежного обеспечения Крыма пресной водой после того, как в 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, служивший основным источником жизненно важного ресурса для крымчан, стоит на первом месте на повестке дня в регионе.

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