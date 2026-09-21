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Онлайн-голосование на выборах в Госдуму превысило 3,65 млн участников

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму превысило 3,65 млн участников

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму привлекло более 3,65 млн россиян, явка составила 90,88%. В целом проголосовали свыше 62,6 млн граждан, явка оффлайн превысила 59%.

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