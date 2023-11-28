Земля получила сообщение через лазерный луч, преодолевший 16 млн километров в космосе: что произошло

Пилит бюджет примитивная НАСА. Такие нам высеры преподносят, что каждый раз только и удивляешься: НАСА - это пиндосовская Палата № 6? Какие только послания из миллионных расстояний космоса они ни получают! Доказать-то не возможно, что это вымысел или реальность, вот и выпендриваются так называемые пиндосовские ученые, бюджет осваивают, доказывают, что они и правда что-то могут! А наши ученые работают, не фантастические романы пишут.

ЮК

Юрий Кузьмин

"Статья" - набор малосвязных и плохо переведенных сведений из сообщений НАСА от 2021 года о внедрении системы Оптической системы связи с дальним космосом (DSOC) в Интегрированную систему дальней связи НАСА. Видимо, автор слабо знаком с физикой, иначе в этой "статье" не было бы таких выражений, как "инфракрасный свет является волной более высокой частоты". Более высокой по сравнению с чем? Поэтому "новая система лазерной связи НАСА может передавать больше информации в секунду". Больше, чем что? "Лазерный приемопередатчик принимает данные в виде битов и кодирует их в фотоны". Эта фраза, вообще, "перл", даже обсуждать ее не стоит. Зачем, вообще, браться за информацию, в которой не сведущ? А по сути, возможности системы DSOC вызывают сомнения: как правильно заметил Дмитрий Боев, лазерный луч распространяется только по прямой, поэтому любое препятствие на его пути не позволит ему дойти до приемника, то есть при таких расстояниях вероятность достижения цели лазерным лучом невелика, и не очень верится в ее эффективность. Хотя, может, и ошибаюсь...