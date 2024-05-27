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Петербургский дневник

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Британский эксперт Меркурис: Зеленский хочет столкнуть США и Китай

Британский эксперт Меркурис: Зеленский хочет столкнуть США и Китай

Украинский лидер планирует обострить отношения Пекина и Вашингтона Президент Украины Владимир Зеленский хочет столкнуть Вашингтон и Пекин на почве украинского конфликта, считает британский эксперт Александр Меркурис.

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