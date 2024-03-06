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К проверке обстоятельств грандиозного пожара в Новгороде подключилась прокуратура

К проверке обстоятельств грандиозного пожара в Новгороде подключилась прокуратура

Как мы уже сообщали в публикации «Клубы дыма окутали Великий Новгород, на пожаре пострадал человек», сегодня, 6 марта, около 8 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на производственных площадях практически в центре Великого Новгорода – на Нехинской улице.

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