К проверке обстоятельств грандиозного пожара в Новгороде подключилась прокуратура

Как мы уже сообщали в публикации «Клубы дыма окутали Великий Новгород, на пожаре пострадал человек», сегодня, 6 марта, около 8 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на производственных площадях практически в центре Великого Новгорода – на Нехинской улице.