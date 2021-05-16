Почему мужчина интересуется вашим доходом: Анетта Орлова отвечает на вопрос с форума Woman.ru

В нашей видеорубрике опытные эксперты дают ответы на самые каверзные темы.Смотрите также:Почему у одних женщин всегда есть деньги, а вторые занимают до зарплаты: есть 10 полезных лайфхаковДавать ли детям карманные деньги?Близнецы удержат деньги в руках, а Дева возьмет ипотеку: что обещает финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиакаЭгоистичные хищницы: как выглядят любимые женщины самых богатых мужчин и в чем их скрытая силаКак и почему дочери рожают от отцов, а сестры — от братьев: 5 современных историй .