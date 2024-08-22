«Она не могла отказаться от этой своей слабости»: Смолкин поделился, что Полищук вопреки смертельной болезни нарушала запреты до самого последнего дня 

Любовь Полищук навсегда осталась в сердцах поклонников сериала «Моя прекрасная няня». Любовь сыграла мать няни Вики просто великолепно, многие фанаты сериала считали, что Полищук в жизни такая же, как на экране: беззаботная и эксцентричная.
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