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Патрушев считает, что Запад намерен вытеснить Россию из Черного моря

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что вытеснение РФ из Черного моря традиционно было одной из ключевых целей западных стран, передает корреспондент The Moscow Post.

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