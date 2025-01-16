В Ялте нашли мазутное пятно

Скриншот видео МЧС РоссииПятно мазута в акватории Ялты занимает площадь 80 квадратных метров, также подтверждён факт наличия мазута на острое Тузла, сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
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