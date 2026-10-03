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Новости Липецка

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Липецкстат: каждый второй дом в области имеет интернет-устройства

Липецкстат: каждый второй дом в области имеет интернет-устройства

Почти половина домохозяйств Липецкой области (42%) имеет устройства с выходом в интернет, а голосовыми помощниками и смарт-колонками пользуются более четверти жителей региона (25,5%).

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