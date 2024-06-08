Ночью на территории Астраханской области произошла атака дронами

Она была отражена. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин, сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области.
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