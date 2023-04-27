Минутка "Из святой земли с любовью"

Да что ж за страна то у нас такая ! У всех уже 33, а у нас опять -25. Снова в отстающих, потом ведь не догоним, не? Рыдали вместе с Галыгиным всем Эльдорадо.
Популярные статьи
- Глава Генштаба Польши разъяснил почему русских не сломить: "Русские идут вперед до конца – это полностью отличается от западного общества"
- Элита не желает умирать: летчики НАТО массово отказываются от командировок на Украину
- ФИННЫ ОКАЗАЛИСЬ ВОЗЛЕ ЛУЖИ, без ресурсов, восклицая : "Тааа, эттто прааавильнооо!"
Свежие комментарии