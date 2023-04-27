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Минутка "Из святой земли с любовью"

Минутка "Из святой земли с любовью"

Да что ж за страна то у нас такая ! У всех уже 33, а у нас опять -25. Снова в отстающих, потом ведь не догоним, не? Рыдали вместе с Галыгиным всем Эльдорадо.

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