Джейлен Браун: «Нам повезло, что Дюрэнт смазал несколько бросков»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун после победы над «Бруклином» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (109:103, 3-0) прокомментировал заявление Кевина Дюрэнта о том, что он слишком много думает о том, как ему надо играть.