Путин прибыл в конгресс-центр "Аваза" на саммит СНГ

РИА Новости/Владимир Смирнов Президент России Владимир Путин 9 октября прибыл на саммит Совета глав государств СНГ, который проходит в Национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменистане.
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