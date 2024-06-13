Ли Си встретился с делегацией Коммунистической партии Кубы

Пекин, 12 июня /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си в среду в Пекине встретился с делегацией Коммунистической партии Кубы во главе с Гладис Мартинес Вердесией, членом Политбюро ЦК Компартии Кубы и первым секретарем парткома провинции Артемиса.
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