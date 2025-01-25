Получившая квартиру в Мытищах уроженка Таджикистана задержана. Обыск удивил

а это должен подтвердить участковый - они у него на контроле

Евгений Марковский

И почему у нас во властных кабинетах с покон веков столько воров? А ведь очень выразился о мерах по ликвидации воровства и ликвидации самих воров китайский дипломат, а наши власти его за это выслали... Да:рука руку моет!