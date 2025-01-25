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Получившая квартиру в Мытищах уроженка Таджикистана задержана. Обыск удивил

Получившая квартиру в Мытищах уроженка Таджикистана задержана. Обыск удивил

Есть новые детали дела о незаконной выдаче квартиры таджикской семье в Мытищах. Более того, мы можем говорить о первом задержании.

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Комментарии
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Владимир Фердман
а это должен подтвердить участковый - они у него на контроле
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8 час.
Евгений Марковский
И почему у нас во властных кабинетах с покон веков столько воров? А ведь очень выразился о мерах по ликвидации воровства и ликвидации самих воров китайский дипломат, а наши власти его за это выслали... Да:рука руку моет!
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Семен Демин
Бастрыкин настоящий патриот России!  Жаль, что таких мало.
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