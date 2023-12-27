Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отметил в видеообращении Президент России Владимир Путин, поздравляя 27 декабря сотрудников МЧС с профессиональным праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии