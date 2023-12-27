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Парламентская газета

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Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отметил в видеообращении Президент России Владимир Путин, поздравляя 27 декабря сотрудников МЧС с профессиональным праздником.

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