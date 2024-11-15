Steak Lovers
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Steak Lovers

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Повторяем легендарный советский пирог «Лакомка»: за ним стояли очереди в каждой кулинарии

Повторяем легендарный советский пирог «Лакомка»: за ним стояли очереди в каждой кулинарии

Пирог «Лакомка» – это идеальный выбор для тех, кто ценит вкусную и удобную выпечку. Творожная начинка с лимонной цедрой, сладкие яблоки с легкой кислинкой и хрустящее тесто в итоге образуют идеальный баланс вкусов, даже тесто здесь в процессе выпечки становится нежнее крема.

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