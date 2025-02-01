Александр Семченко: СБУ «разоблачила» коммунистическое подполье в Украине: задержаны активисты

СБУ национальные предатели как и вся власть.Их самих прикоечить надо.Им зарплатку ЦРУ США платит,посторонняя страна!

Eduard

Мы ГРУ и СБУ давно разоблачили,как и Клоуна,они все давно преступники,а Украину распродали.Они к Украине отношение не имеют 11 лет как!