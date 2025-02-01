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  • Eduard
    СБУ в зеркало пусть на себя прсмотрят,там преступники реальные!Александр Семченк...
  • Eduard
    Мы ГРУ и СБУ давно разоблачили,как и Клоуна,они все давно преступники,а Украину распродали.Они к Украине отношение не...Александр Семченк...
  • Eduard
    СБУ национальные предатели как и вся власть.Их самих прикоечить надо.Им зарплатку ЦРУ США платит,посторонняя страна!Александр Семченк...

Александр Семченко: СБУ «разоблачила» коммунистическое подполье в Украине: задержаны активисты

Александр Семченко: СБУ «разоблачила» коммунистическое подполье в Украине: задержаны активисты

Гестапо СБУ нанесла удар по коммунистическому подполью Украины. В Киевской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях были задержаны молодые активисты организации «Рабочий фронт Украины».

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Комментарии
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Eduard
СБУ национальные предатели как и вся власть.Их самих прикоечить надо.Им зарплатку ЦРУ США платит,посторонняя страна!
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11 час.
Eduard
Мы ГРУ и СБУ давно разоблачили,как и Клоуна,они все давно преступники,а Украину распродали.Они к Украине отношение не имеют 11 лет как!
Ответить
11 час.
Eduard
СБУ в зеркало пусть на себя прсмотрят,там преступники реальные!
Ответить
11 час.
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