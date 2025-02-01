Александр Семченко: СБУ «разоблачила» коммунистическое подполье в Украине: задержаны активисты

Гестапо СБУ нанесла удар по коммунистическому подполью Украины. В Киевской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях были задержаны молодые активисты организации «Рабочий фронт Украины».
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