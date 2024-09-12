На Смоленщине открылись 40 центров образования и 2 технопарка

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 40 школах 15-ти муниципалитетов открыли центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а в городе Смоленске открылись 2 школьных технопарка «Кванториум» на базе МБОУ № 31 и МБОУ №33.