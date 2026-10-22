В Йошкар-Оле во Дворце культуры им. ХХХ-летия Победы прошел масштабный образовательный форум. Более 500 учеников 7–9 классов собрались, чтобы поговорить о правовой безопасности, профилактике экстремизма и рисках взрослой жизни.
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