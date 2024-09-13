Парковка только для эффективных: преподавательницу ОмГУ, которая оспорила в суде приказ ректора, не пустили на парковку у главного корпуса.
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Парковка только для эффективных: преподавательницу ОмГУ, которая оспорила в суде приказ ректора, не пустили на парковку у главного корпуса.