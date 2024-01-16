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Более 20 редких работ Сурикова покажут в Красноярске

Более 20 редких работ Сурикова покажут в Красноярске

В Красноярске впервые покажут более 20 редких работ художника Василия Сурикова, передает ТАСС. По словам куратора выставки Елены Болонкиной, на выставке «Неизвестный Суриков» в Красноярском художественном музее имени В.

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