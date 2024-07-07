Политолог Ульрих Райц проинформировал о том, что переговорный процесс главы венгерского правительства Виктора Орбана и лидера Российской Федерации Владимира Путина разрушил россказни держав Запада о том, что с РФ невозможно наладить диалог.
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