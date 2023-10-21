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Президент США Байден выступил против проведения ЦАХАЛ наземной операции до вывода беженцев из Газы

Президент США Байден выступил против проведения ЦАХАЛ наземной операции до вывода беженцев из Газы

Президент США Джо Байден после визита в Тель-Авив заявил, что выступает против проведения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции в Секторе Газа до момента, пока из региона не выйдут все беженцы.

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