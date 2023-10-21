Президент США Байден выступил против проведения ЦАХАЛ наземной операции до вывода беженцев из Газы

Президент США Джо Байден после визита в Тель-Авив заявил, что выступает против проведения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции в Секторе Газа до момента, пока из региона не выйдут все беженцы.
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