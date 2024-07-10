Дәүләт Думасы физик затлар кеременә салымны арттыру турындагы законны кабул итте

Бүген, 10 июльдә, РФ Дәүләт Думасы шул исәптән физик затлар кеременә салым буенча прогрессив шкала кертүне күздә тоткан салым системасын җайга салып бетерү турындагы законны өченче, соңгы укылышта кабул итте.
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