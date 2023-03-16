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Минэкономики Армении назвало число переехавших в страну россиян в 2022 году

Минэкономики Армении назвало число переехавших в страну россиян в 2022 году

Количество россиян, которые переехали в Армению в 2022 году, раскрыло министерство экономики страны. Всего в прошлом году в Армению мигрировали 108-110 тыс.

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