Огромный невидимый медведь, похищение с инаугурации и комната разработчико...

Огромный невидимый медведь, похищение с инаугурации и комната разработчиков: спидраннер первой в мире прошла все три акта Baldur’s Gate 3 быстрее 20 минутПортал IGN обратил внимание, что канадский спидраннер Mae (она же maeeeeee) установила новый рекорд скорости прохождения фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от Larian Studios.